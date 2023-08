Queen-Lied "Fat Bottomed Girls" von Kinder-Album gestrichen

Das Lied "Fat Bottomed Girls" der Kultband Queen fehlt in der Neuauflage eines "Greatest Hits"-Albums f√ľr Kinder. Britische Medien berichteten am Montag, das liege am Titel und Inhalt des Songs, in dem kr√§ftigere Frauen und sexuelle Erfahrungen mit ihnen besungen werden. Das von Gitarrist Brian May geschriebene Lied war auf dem "Greatest Hits"-Album der Band 1981 zu h√∂ren. Die nun ver√∂ffentlichte Neuauflage erschien auf der Plattform Yoto, die sich an j√ľngere Kinder richtet.

