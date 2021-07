"Fast & Furious", Teil 9: Brumm! Brumm! Ratatata! Kawumm!

Die turbulente Actionserie

„The Fast and the Furious ( „Die Schnellen und die Wilden“) ist ein US-deutscher Actionfilm aus 2001, der in der illegalen Straßenrennen- und Tuningszene spielt. Er stellt den Beginn einer Filmreihe dar, die bisher neun Spiel- u. zwei Kurzfilme umfasst.

Der finanzielle Megaerfolg

Mit einem Einspielergebnis von fast 5,9 Milliarden US-Dollar befindet sich „The Fast and the Furious“ auf Platz 7 der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Zwei der Filme rangieren sogar unter den Top 20 der finanziell erfolgreichsten Filme.