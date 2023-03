Faris Rahoma: "Ich habe fast alle Nationalitäten durch"

Neben seinen Tätigkeiten in Österreich ist er auch immer wieder in Ägypten im Einsatz. Derzeit entsteht dort gerade ein Kinofilm. Eine ziemlich große Kiste, wie er betont. „Die Geschichte spielt in Ägypten zur Zeit der englischen Besatzungsmacht 1942. Ich spiele darin einen britischen Geheimdienstagenten. Es ist ein bisschen eine Mischung aus ,Indiana Jones’, ,James Bond’ und ,Game of Thrones’.“

Aber wie kann man sich die Filmindustrie in Ägypten vorstellen? „Die ist riesig. Dort wird für viele arabische Länder gedreht – von Marokko bis Katar. Damit erreicht man viele Millionen TV-Zuseher. Ägypten ist quasi das Hollywood des arabischen Raums. Ich habe dort vor dreieinhalb Jahren auch an der Seite von Sängerin und Schauspielerin Haifa Wehbe gedreht, die ist so etwas wie die arabische Rihanna. Die Serie war und ist noch immer im ganzen arabischen Raum erfolgreich. Während ich mich locker durch Wien bewegen kann, ist das in Ägypten nicht mehr so einfach möglich“, sagt Rahoma.