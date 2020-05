Kaiser Chiefs & Fanta 4 rocken im AKW

In ein besseres Morgen“ soll beim "Tomorrow Festival" im AKW Zwentendorf getanzt werden. So wollen es die Verantwortlichen von Global2000, die zum zweiten Mal im stillgelegten Atomkraftwerk ein Musikfestival veranstalten. Headliner des diesjährigen Festivals (30. Mai bis 2. Juni) sind Die Fantastischen Vier sowie die Kaiser Chiefs, wie bei einem Pressetermin am Montag in Zwentendorf bekanntgegeben wurde. Dies bedeutet eine deutliche Steigerung - denn mit den deutschen Hiphop-Helden und der britischen Alternative Rockband ("Ruby") hat man nun Bands an Bord, die auch auf wesentlich größeren Rockfestivals als Headliner auftreten könnten.

Außerdem wird auch heuer das Motto "Reduce, Reuse, Recycle" besonders ernst genommen und somit das Festival nach strengen ökologischen Richtlinien ausgerichtet. Öffentliche Verkehrsmittel bei der Anreise, sowie ein biologisches Catering und Müllvermeidung sind dabei selbstverständlich. Auch von offizieller Seite wird dies bestätigt, ist die Veranstaltung doch als erstes österreichisches Festival mit dem Umweltzeichen des Lebensministeriums zertifiziert.