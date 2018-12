Familie Lässig geht mit Debütalbum auf Tour

Bei der Familie Lässig handelt es sich um eine Supergroup österreichischen Ausmaßes: Manuel Rubey, Clara Luzia, Gerald Votava, Gunkl, Boris Fiala und Cathi Priemer. Die kennt man – mehr oder weniger. Eine musizierende Familie wurde daraus, weil viele Zufälle es so wollten. Einer davon hat mit Nächstenliebe bzw. Nächstenhilfe zu tun: Manuel Rubey, Gerald Votava und Co. (damals noch ohne Clara Luzia) schlossen sich 2014 für drei Konzerte im Rahmen einer Benefizveranstaltung zusammen. Der Eintritt, der an den drei Abenden im Wiener Stadtsaal mit viel Herzblut und zahlreichen Coversongs eingespielt wurde, ging direkt an die Flüchtlingshilfe Purple Sheep.

Dass nun mit „Im Herzen des Kommerz“ das Debütalbum der Familie Lässig vorliegt, war für Manuel Rubey eine Richtungsentscheidung. „Denn wir sind jetzt rund fünf Jahre als Coverband durchs Land getingelt. Und da kam bei mir die Frage auf: ‚Wollen wir so weitermachen oder machen wir unsere erste Platte?‘“, sagt der Schauspieler zum KURIER.

Musikalisch habe man sich auch von Jahr zu Jahr gesteigert. „Und seitdem Clara mit an Bord ist, hat die Familie auch einen musikalischen Anspruch“, lacht Manuel Rubey und betont, dass das nicht immer so gewesen sei: „Die ersten Jahre war uns das nämlich ein bisschen egal. Aber durch die vielen Konzerte sind wir immer besser geworden. Außerdem ist es nur gerecht, wenn man dem Publikum etwas fürs Geld bieten kann. Ich sehe mich da als Dienstleister. Man muss jeden Abend alles reinwerfen“, sagt der 39-Jährige.