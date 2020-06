"Falstaff": Süße Opernträume im Altersheim

Diese zweite Ebene führt Michieletto im sehr stimmungsvollen Salon-Einheitsbühnenbild von Paolo Fantin ein. Bei Michieletto ist Falstaff ein alter Sänger, der in dieser Partie wohl einst große Erfolge gefeiert hat. Jetzt aber lebt er in der Casa di Riposa, umgeben von Kollegen und allein mit seinen Erinnerungen. Ein vielleicht letztes Mal noch träumt er sich in diese Oper hinein, auf dem Sofa schlafend – Falstaff liebt ja Wein – erscheinen ihm die übrigen Protagonisten. Das alte Opern- Spiel beginnt.

Durch diesen Kunstgriff kann Michieletto wunderbar durch die Zeiten und Ebenen surfen, kann einzelnen Szenen eine ganz neue Dimension verleihen. Denn Michieletto zeigt alte Menschen, die dank der Musik wieder jung werden. Eine Liebeserklärung an Jugend und Alter, an das Leben und die Liebe, an den Wein und an das Theater ist die Folge. Denn Michieletto spielt auch mit dem Spiel, mit dem Theater an sich. Lustvoll, zärtlich und – wenn Falstaff seine eigene Beerdigung als Albtraum erlebt – mit historischen Bezügen zu Verdi und Boito.

Auch wenn sich nicht immer alles ausgeht, nicht jede Verdoppelung oder gar Verdreifachung funktioniert – diese „ Falstaff“-Produktion ist ganz aus der Musik heraus entwickelt. Diese wiederum ist bei Dirigent Zubin Mehta und den Wiener Philharmonikern in sehr guten Händen. Mehta setzt am Pult des gut studierten Orchesters auf Intimität, auf Details; nur selten (meist in den Finali) lässt es der Maestro so richtig „knallen“. Sonst jedoch regiert hier eine schöne melodische Kultiviertheit.