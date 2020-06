"Blitz aus heiterem Himmel": Gurlitts Kunst soll nach Bern

Die Nachricht schlug laut Direktor Matthias Frehner "wie ein Blitz aus heiterem Himmel" ein: Am Mittwoch "(...) wurde das Kunstmuseum Bern (...) informiert, dass Herr Cornelius Gurlitt die privatrechtliche Stiftung Kunstmuseum Bern zu seiner unbeschränkten und unbeschwerten Alleinerbin eingesetzt habe", hieß es in einer Erklärung des Direktors.

Überrascht war man im Museum auch, weil "zu keiner Zeit irgendwelche Beziehungen zwischen Herrn Gurlitt und dem Kunstmuseum Bern bestanden hatten", so Frehner. Die millionenschwere Kunstsammlung – rund 1400 Werke aus Gurlitts Münchner Wohnung und 238 in Summe möglicherweise noch wertvollere Bilder aus Gurlitts Salzburger Haus – stellen das Museum vor ein enormes Dilemma. Denn mit der Sammlung hat das Haus auch einen enormen Rucksack rechtlicher und ethischer Probleme geerbt. "Zu einer konkreten, sachbezogenen Stellungnahme" sehen sich Direktion und Stiftungsrat daher "vor Einsicht in die relevanten Akten und vor einem ersten Kontakt mit den zuständigen Behörden nicht in der Lage", hieß es.