Die österreichische Popkultur feiert Geburtstag: Am 13. März wird Joesi Prokopetz 70 Jahre alt, am 19. März folgt ihm sein langjähriger künstlerischer Partner Wolfgang Ambros, am 22. März will André Heller seinen 75. Geburtstag ignorieren.

Und heute, Samstag, wäre Hans Hölzel, besser bekannt als Falco, 65 Jahre alt geworden. Am 6. Februar 1998 kam er, von diversen Substanzen benebelt, bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik ums Leben. Wie so viele Popstars starb er im Grunde genommen an einer Überdosis Leben.