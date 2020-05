Färöer Inseln: Musik und Fußball

Auch die konzentrierte, stark ausgeprägte Kulturlandschaft auf den "Schafsinseln" fließt in die Arbeit der Künstler mit ein. Färöische Kinder wachsen mit viel traditioneller Kultur wie dem landestypischen Kettentanz auf, Musik ist ein aktiver Teil des Lebens. "Fast jeder Färöer kann singen und beherrscht mindestens ein Instrument", meint ein Mitglied der Färinger Band Orka dazu. So wundert es nicht, dass in Orkas energiegeladenen Mix aus Synthesizern und selbstgebauten Percussioninstrumenten altertümlicher Gesang in färöischer Sprache einfließt.