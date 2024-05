Ex-"Ratzenburg" Künstlerhaus: Haselsteiner will neuen Vertrag

Zuvor schon, Mitte Juli 2015, hatte sich Haselsteiner namens der Privatstiftung bereit erklärt, „die Renovierung, Modernisierung und Erweiterung des Künstlerhauses sowie die zukünftigen Betriebs-, Wartungs- und Erhaltungskosten zu finanzieren“.

Doch nun gibt es gravierende Auffassungsunterschiede darüber, was Haselsteiner beziehungsweise die Privatstiftung zahlen darf respektive muss. Knut Neumayer, der Generalsekretär des Vereins, informierte die Mitglieder am Dienstag, dass bei der Gesellschafterversammlung der GmbH der Mehrheitseigentümer, also die Stiftung, die Auflösung des Kooperationsvertrages beschlossen hat – eben mit den Stimmen des Mehrheitseigentümers. Dies bringe den Verein in wirtschaftliche Probleme.