Ex-Ministerin Karmasin über ihr TV-Comeback

Haben Sie seit Ihrer Zeit als Ministerin einen anderen Blick auf Interviews?

Ja, das glaube ich schon. Jeder Beruf schaut von außen anders aus, als er sich drinnen anfühlt. Ich kann jetzt natürlich wesentlich besser nachvollziehen, was es bedeutet, wenn man im TV-Studio sitzt und eine Stunde lang Rede und Antwort stehen muss – und dabei auch einen guten Eindruck machen und überzeugen soll. Man fragt sich manchmal auch, warum vorschnelle oder heikle Antworten passieren, sogenannte Aufreger. Der Stresslevel in einem Fernsehinterview ist enorm hoch und da ist letztendlich nicht alles wohlüberlegt, obwohl natürlich jeder gut vorbereitet ist. Aber in einer Stresssituation verläuft nicht immer alles nach Plan und dann passieren überraschende Antworten.

Sind Ihnen auch solche Missgeschicke passiert?

„Missgeschick“ ist vielleicht übertrieben. Es waren keine großen Aufreger dabei, aber da oder dort: Ja, sicher.

Waren Sie mit den Analysen von anderen Meinungsforscherin immer einverstanden?

Im Laufe der letzten vier Jahre habe ich immer wieder verschiedene Erklärungen für Dinge gehört, wo man – wenn man selbst in dem System ist – sagt: Das stimmt einfach nicht. Manchmal werden Dinge überinterpretiert und dann wieder unterinterpretiert. Das politische System ist schon ein sehr eigenes: mit Spielregeln und Gesetzen, die man von außen manchmal nicht vermuten würde; auch nicht für möglich halten würde. Deswegen ist die Einsicht von innen natürlich ein guter Input.

Welche Einsichten können Sie da mitbringen?

Da geht’s um Symbolik, um Aussagen. Bei gewissen Argumentationen und Code-Wörtern kann ich als ehemaliger Insider verstehen, was eigentlich gemeint ist.

***

" Sommergespräche" im Frühling:

Die Sendung

Puls4-Infodirektorin Corinna Milborn lädt die Chefs der wichtigsten Parteien ab morgen zu verfrühten „Sommer- gesprächen“. Die Terminwahl ist u. a. der Fußball-WM geschuldet, die ab Mitte Mai Sendeplätze belegen wird. Analysiert werden die Interviews von Sophie Karmasin, Puls4-Anchorman Thomas Mohr und je einem wechselnden Journalisten.



Die Termine

Den Anfang macht morgen Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP). Danach geht es immer montags weiter: Am 28. Mai folgt Noch- NEOS-Chef Matthias Strolz, am 4. Juni Christian Kern (SPÖ). Den Abschluss bildet am 11. Juni eine Doppelfolge mit Heinz-Christian Strache (FPÖ), um 21.35 Uhr mit Werner Kogler (Grüne). Die Liste Pilz wurde angefragt, noch gibt es keinen Termin.