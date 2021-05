Eva Schlegel putzt das Festspielhaus mit einem riesigen Mobile auf

Zu sehen bekommt man das riesige Mobile erstmals zur Saisoneröffnung am 25. September. Es werde bis zum Finale am 10. Juni 2022 hängen, so Brigitte Fürle, die künstlerische Leiterin des Festspielhauses. Für ihre letzte Spielzeit kündigt sie ein vielfältiges Programm mit zwei Uraufführungen, zwei Europa- und zehn Österreich-Premieren an. Der französische Choreograf Angelin Preljocaj eröffnet die Jubiläumssaison mit seiner neuen Kreation „Schwanensee“.