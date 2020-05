Das Ende der Eurozone wird gekommen sein

So ein Leben ist schnell erzählt. In dreizehn Stationen ist es vorbei. Am Anfang die Teenagerträume, am Ende das Pflegeheim.

Eva Menasse, 1970 in Wien geborene ehemalige Journalistin (u. a. profil), lebt seit zehn Jahren als Publizistin und Schriftstellerin in Berlin. Nach ihrem Debütroman „ Vienna“ und den Erzählungen „Lässliche Todsünden“ legt sie mit „ Quasikristalle“ einen Roman vor, der ein Leben aus verschieden Perspektiven erzählt.

Im Zentrum steht Xane Molin, später verheiratete Braun. Zu Beginn des Romans ist sie 14 Jahre alt, am Ende Großmutter, die mit ihrem Sohn hauptsächlich per eMail korrespondiert. Aus jeweils verschiedenen Blickwinkeln (Freundin, Vermieter, Ärztin) geschildert, wird sie nie wirklich greifbar. Dass Xane eine gebildete, durchsetzungsfähige Frau ist, ist jedoch unbestritten.