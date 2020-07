Eva Jantschitsch: Mit Schlager und Rap ins Theater

So mancher im Publikum wird sich gewundert haben: Wer ist die ein wenig schüchtern wirkende, ganz in Schwarz gekleidete junge Frau, die da am Ende aus dem Orchestergraben auf die Bühne stieg und mit Bravos überschüttet wurde?

Eva Jantschitsch komponierte die neuen Couplets für Ferdinand Raimunds Zauberspiel "Der Alpenkönig und der Menschenfeind", das am Samstag im Wiener Burgtheater Premiere hatte. Und nicht wenige Kritiker und Zuschauer waren der Meinung: Gerade diese Musik macht den Zauber des Abends aus. Eva Jantschitschs Stücke erinnern vage an den Jazz von Kurt Weill, aber auch an Tom Waits’ brachiale Rüpel-Balladen, sie zitieren Schlager, Chanson, Pop, Rap und Volksmusik.