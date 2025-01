"Eusexua": Ein berauschendes Abenteuer von FKA Twigs

Synthesizer schnurren, fauchen, knirschen – mal aggressiv, mal versöhnlich. „Girls Feels Good“ klingt wie ein Song, den Madonna seit Jahren veröffentlichen will, aber nicht hinbekommt. "Perfect Stranger", ein pulsierender Dance-Pop-Track, könnte ebenso gut von The Weeknd oder Kylie Minogue stammen. Der Text behandelt den „Zauber“ eines One-Night-Stands, einer Liebe mit einer nicht realen Person: „I don't know the name of the town you're from / Your star sign or the school you failed / I don't know and I don't care / I don't know the food that's your favourite now.“

Mit „Room Of Fools“ liefert FKA Twigs eine solide Tech-House-Nummer, in der ihr Gesang in schwindelerregende Höhen klettert – bis ihr dort oben schließlich die Luft ausgeht. „Drums of Death“ setzt auf gebrochene Beats, harte Cuts und hochgepitchte Samples – ein Stück, das unbarmherzig und roh klingt.