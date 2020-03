Das ist Österreichs ESC-Song: Experte Spiegel sieht gute Chancen

ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer strich indes die einigende Wirkung des Events hervor: "Der Song Contest versammelt die ganze Familie: Die coole Tante, den schrulligen Onkel, die Oma und den Opa." Und allesamt bediene man diese mit dem heurigen Beitrag: "Wir haben mit Vincent Bueno eine echt coole Sache am Start."

Erster großer Auftritt: Semifinale am 14. Mai

Noch steht Bueno allerdings bis Ende März auf der Bühne des Wiener Metropol - in der Rolle des Vince im 1970er-Jahre-Musical "Rock My Soul". Der 14. Mai ist dann der Stichtag für den 34-Jährigen, wenn er mit "Alive" im 2. Halbfinale die Bühne der Veranstaltungshalle Rotterdam Ahoy in der niederländischen Hafenstadt betritt. Dann gilt es, unter die ersten Zehn zu kommen, um ein Finalticket für den 16. Mai zu ergattern.

Den Wettbewerbsdruck ist Bueno aber in jedem Falle gewohnt, hat der in Wien aufgewachsene Sohn philippinischer Eltern doch bereits 2008 im ORF das Castingformat "Musical! Die Show" gewonnen, war 2009 bei den "Dancing Stars" auf Platz 7 gekommen und musste sich 2016 in der heimischen ESC-Vorausscheidung Zoe geschlagen geben. Platz 1, Platz 7 und Platz 2 - alles Reihungen, die im Falle des Song Contests für Jubel in Österreich sorgen würden.