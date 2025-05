Song Contest: So erfolgreich waren Opernsänger wie JJ bisher

Wer den Song Contest ein bisschen kennt, der weiß: Wenn ein Herr in mächtigem Glitzerstein-Dracula-Outfit auftritt, dann passiert gleich was. Und so war es denn auch 2013 in Malmö, als Cezar mit überaus maskulinem Blick sich seinen Refrain plötzlich in unerwartet hohen Tönen entstieß. Ohne dass sich eine Frau im vampirösen Umhang versteckt hätte. Für den Rumänen Cezar brachte das damals nur den 13. Platz. Johannes Pietsch, der als JJ für Österreich heuer zum Song Contest fährt und der dort sogar höhere Töne anschlägt, werden bessere Erfolgschancen geweissagt (Platz zwei aktuell bei den Buchmachern).