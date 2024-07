Die britische Band The Smile, bestehend aus zwei zentralen Mitgliedern der Kultband Radiohead, muss ihre weiteren Auftritte in Europa absagen. Auch das Arena-Open-Air in Wien am 22. August ist davon betroffen.

In einer Mittelung des Veranstalters wurden gesundheitliche Gründen genannt. Im Statement der Band heißt es, dass Gitarrist Jonny Greenwood vor ein paar Tagen schwer an einer Infektion erkrankt ist. Dies habe eine "Notfallbehandlung im Krankenhaus, teilweise auf der Intensivstation" erfordert.

"Zum Glück außer Gefahr"

"Zum Glück ist er jetzt außer Gefahr und wird bald nach Hause zurückkehren", schreibt die Band. "Wir wurden vom medizinischen Team, das für Jonnys Pflege verantwortlich ist, angewiesen, alle Einsätze abzusagen, bis er sich vollständig erholt hat. Aus diesem Grund wird die The Smile-Europatour im August abgesagt. Wir alle wünschen Jonny eine baldige Genesung."