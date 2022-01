Thom Yorke ist (auch) wütend: Neuer Song von The Smile

Thom Yorke scheint wütend zu sein - und greift daher wieder zur Gitarre: Der Sänger der britischen Kultgruppe Radiohead hat gemeinsam mit seinem Bandkollegen Jonny Greenwood sowie dem Jazzschlagzeuger Tom Skinner die Formation The Smile gegründet und als solche kürzlich die Debütsingle "You Will Never Work in Television Again" veröffentlicht. Das nicht einmal drei Minuten lange Stück bietet schrammeligen Postpunk mit aufmüpfiger Note, produziert hat die Nummer Radiohead-Intimus Nigel Godrich. Ein anderes, auch bereits auf YouTube abrufbares Stück der Band, nämlich "Free In The Knowledge", geht dann aber einen anderen Weg und ist ruhig, eines voller Schmerz.

Ein Album wurde offiziell zwar noch nicht angekündigt, darf aber erwartet werden. Immerhin spielen The Smile am 29. und 30. Jänner drei Shows im Magazine London, die gleichzeitig live gestreamt werden.