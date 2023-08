Euphoria-Star Angus Cloud im Alter von 25 Jahren gestorben

Angus Cloud, der die Hauptrolle in der HBO-Hitserie Euphoria spielte, ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Cloud, der in dem Teenager-Drama den Drogendealer Fezco "Fez" O'Neill spielte, starb am Montag im Haus seiner Familie in Oakland, Kalifornien, sagte ein Pressesprecher.

"Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden", heißt es in einer Erklärung von Clouds Familie. Cloud hatte seinen Vater letzte Woche beerdigt und kämpfte nach Angaben der Familie mit seiner psychischen Gesundheit.

"Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war", heißt es in der Erklärung. Und weiter: "Wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten."

