Etappensieg für Suhrkamp-Chefin

Und billigten immit klarer Mehrheit, was VerlagschefinUlla Unseld-Berkewicz vorgeschlagen hatte – dassSuhrkamp von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird. Ein geschickter Schachzug von ihr: Über die Familienstiftung ist Unseld-Berkewicz mit 61 Prozent am Verlag beteiligt. Minderheitengesellschafter, der 39 Prozent der Anteile hält, würde weitreichende Mitspracherechte verlieren. Die beiden sind seit Jahren zerstritten.

Nach der Insolvenzordnung muss das Amtsgericht die Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubigerversammlung erst bestätigen. Das Verfahren wird deshalb noch rund vier Wochen dauern. Erst dann würde die Insolvenz aufgehoben werden.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Barlach lehnt den Plan freilich ab. Seine Anwälte hätten sofort Widerspruch einlegen können. Das taten sie nicht. Allerdings können sie in einem späteren Verfahren Berufung einlegen. Es ist also nur ein Etappensieg für die Suhrkamp-Chefin.