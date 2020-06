Essl: Kein Ankauf durch Niederösterreich

Das niederösterreichische Nein „ändert nichts an meiner Vorgangsweise“, sagte Kulturminister Josef Ostermayer, den der KURIER in Boston erreichte. „Am nächsten Mittwoch kommen alle an meinen Tisch“, und dann müsse man sich die vorgelegten Fakten ansehen.

Und der runde Tisch, zu dem die Essls sowie Vertreter der Banken, des Landes Niederösterreich, des Arbeits- und des Finanzministeriums eingeladen sind, sei „völlig ergebnisoffen“, sagte ein Sprecher des Kulturministeriums. Aus dem Kulturbudget kann der Ankauf „gar nicht finanziert werden. Die primäre Sorge gilt den Arbeitsplätzen – ob es eine Variante gibt, diese langfristig zu sichern oder nicht.“