Erstes Wagner-Konzert in Israel abgesagt

In dem Konzert sollten die Ouvertüren von "Tannhäuser" und den "Meistersingern", der Liebestod aus "Tristan und Isolde", der Walkürenritt aus dem " Ring des Nibelungen" sowie Siegfrieds Trauermarsch aus der "Götterdämmerung" gespielt werden.



Der israelisch-argentinische Dirigent Daniel Barenboim hatte 2001 für Diskussionen gesorgt, als er in einem Konzert in Israel eine Zugabe aus "Tristan und Isolde" spielte. Im vergangenen Sommer hatten israelische Musiker erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ein Werk von Richard Wagner gespielt. Das Israelische Kammerorchester führte in Bayreuth Wagners "Siegfried-Idyll" sowie andere Werke auf.



Die Bayreuther Festspiele wollten sich am Dienstag nicht weiter zur Entscheidung der Uni Tel Aviv äußern. "Wir haben Respekt und Verständnis für alle, deren Erinnerungen und Gefühle durch ein solches Konzert verletzt werden würden", sagte Sprecher Peter Emmerich in Bayreuth.