Erster Trailer zu James Bond "Spectre" veröffentlicht

Inhaltlich bleibt der erste Blick auf das neueste 007-Abenteuer recht vage. Bond wird nach den Ereignissen in "Skyfall" offenbar mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Am Ende des Videos hat auch der österreichische Schauspieler Christoph Waltz einen kurzen Auftritt: Man sieht ihn im Halbschatten an einem Tisch sitzen. "Willkommen, James. Es war eine lange Zeit", sagt er als Bond-Antagonist Franz Oberhauser zum Geheimagenten.

Die Dreharbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen. Im Moment ist Daniel Craig gerade in Mexiko. "Spectre" startet am 5. November in den Kinos.