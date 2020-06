Erste deutsche Hesse-Verfilmung im TV

Rückkehr in die Heimat – Hesses Erzählung hat viel mit der Geschichte Ihrer Familie zu tun: Sie kamen als Kind jüdischer Emigranten in Ilinois, USA, zur Welt, haben in Wien am Reinhardt-Seminar studiert. Wie war Ihr erster Eindruck von Wien?

Das erste Mal kam ich mit fünf hierher, dann sehr sporadisch. Mein Vater war nie gerne in Wien, er mochte das nicht, man kann es vielleicht verstehen. Ich bin dann mit 17 nach Wien zurück gegangen an die Schauspielschule, ich glaube, meine Mutter war da nicht unbeteiligt, sie wollte wieder nach Wien.

Der von Ihnen verkörperte August Staudinger kehrt nach 30 Jahren Abwesenheit in seine Geburtsstadt Gerbersau zurück in der Hoffnung, Heimat zu finden. Er wird bitter enttäuscht. Passt das auch in Ihre Familie? Haben auch Sie Heimat gesucht?

Zum Thema Enttäuschung – in Wien hörte ich: "Die Judensöhne kehren zurück". Ob ich mich heimatlich in Wien fühlte? Unbewusst ja. Ich habe ein hysterisch-heimatliches Empfinden zu Wien.

Kann man so ein Gefühl an mehreren Orten haben?

Naja. Wenn ich in Amerika auftauche, wo ich aufgewachsen bin, hab ich das, ich hab’s in Wien und da, wo ich seit langem wohne. Aber vor allem immer da, wo ich mit Menschen zusammen bin, mit denen ich ein gutes Gespräch habe, da entsteht so etwas wie Heimat.

Aber was ich zu Wien empfinde, ist eine Form von Hysterie. Wenn ich länger hier bin, verlasse ich nach zwei Monaten hasserfüllt die Stadt. Es ist eine Hassliebe. Das kennen wir alle. Das ist ja auch die einzige Liebe, die man zu Wien empfinden kann. Das empfinden ja auch die Wiener. Insofern bin ich vielleicht auch ein echter Wiener.