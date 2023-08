Erschaffer der ikonischen Covers der Sex Pistols verstorben

Er hatte auch das Cover des Albums "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" und der Single "Anarchy in the UK" kreiert. Die BBC verglich seine Arbeiten mit einem Erpresserbrief: "Einzelne Buchstaben wirkten, als wären sie getrennt aus Schlagzeilen der Zeitungen herausgeschnitten worden."

Reid verstand sich als politischer Künstler und engagierte sich unter anderem in mehreren Kampagnen gegen die Politik Margaret Thatchers. Die John Marchant Gallery im südenglischen Brighton bezeichnete Reid als "Künstler, Bilderstürmer, Anarchist, Punk, Hippie, Rebell und Romantiker". Er hinterlasse "eine geliebte Tochter Rowan, eine Enkelin Rose und ein enormes Erbe".