Erotische Anziehung auf französisch im KURIER Stream

Totila Blumen ( Lars Eidinger) ist ein Mann, der sich nicht im Griff hat. Er sagt ständig Dinge, die man nicht sagt und die er auch gar nicht so meint. Die Worte purzeln völlig unkontrolliert aus ihm heraus. Aber es sind nicht nur die verbalen Ausfälle, die den zwischenmenschlichen Umgang mit ihm erschweren. Einmal in Rage geraten neigt der Mittvierziger auch zu Handgreiflichkeiten.

Totila ist Holocaust-Forscher an der "Zentralen Stelle" in Ludwigsburg, die gerade einen Auschwitz-Kongress vorbereitet. Wenn es um die Integrität des Instituts geht, ist Totila immer der Erste, der die Moralkeule schwingt.

Frischer Wind kommt erst, als Zazie Lineau ( Adèle Haenel) beim Institut anheuert. Ihre jüdische Großmutter wurde von den Nazis in einem Gaswagen ermordet. Auch Zazie hat die Holocaust-Forschung zu ihrem Beruf gemacht und steht ihrem neuen Kollegen an Impulsivität und Verrücktheit in nichts nach. Euphorie, Wut und abgrundtiefe Traurigkeit wechseln sich in ihrem quirligen Wesen in Sekundentakt ab.



