Berlinale-Eröffnungsfilm "My Salinger Year": Brav mit Blümchenbluse

Nun haben Eröffnungsfilme der Berlinale schon des längerem nicht den besten Ruf. Auch „My Salinger Year“ ist kein Meilenstein der Filmgeschichte; stattdessen wählte Carlo Chatrian einen „Film der Herzen“: Sigourney Weaver spielt die strenge Literaturagentin des legendären US-Schriftstellers J. D. Salinger, der für sein Jahrhundertbuch „Der Fänger im Roggen“ auch in den 1990er Jahren noch heftig Fan-Post bekommt.

Faradeaus liebevoller, altmodisch inszenierter Coming-of-Age-Film basiert auf den Memoiren von Joanna Rakoff und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die einen Job in einer renommierten New Yorker Literatur-Agentur bekommt. Der Star der Agentur ist Salinger: Wenn er anruft, geht sogar die eiserne Chefin in die Knie.

„Ich mochte an dem Film, dass er eine Hommage an das alte, literarische New York ist“, erzählt Sigourney Weaver bei der Pressekonferenz in Berlin: „Die Agentin, die ich spiele, bewegt sich wie ein Dinosaurier in diesem Milieu.“ Doch „My Salinger Year“ ist auch eine Hommage an Salingers Fans, die sich in rührenden Leserbriefen verausgaben. Leider verbittet sich der Autor Fan-Post; gnadenlos wird sie von der Assistentin geschreddert.

Margaret Qualley lieferte bereits in Quentin Tarantinos „One Upon A Time ... In Hollywood“ eine irrwitzige Performance als Hippie-Teenie. In „My Salinger Year“ kommt sie vergleichsweise brav daher. Doch auch als Assistentin in Blümchenbluse bleibt sie mit ihrer fiebrigen Energie ein echter Hingucker.