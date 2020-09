Eröffnung Filmfestival: Beziehungsopfer im familiären Kleinkrieg

Ganz so streng, wie angekündigt, wird das Sicherheitsprotokoll auf dem Filmfestival in Venedig nun doch nicht gehandhabt. Zumindest beim Fiebermessen ist man etwas nachlässig: Bislang richteten die Sicherheitsbeamten ihre Temperaturpistolen nur ein einziges Mal auf die Stirn der Eintretenden, dann nicht mehr. Auch manche Polizisten, die die Eingänge zum Areal bewachen, verwechseln ihre Masken mit einer Bartbinde.

Aber das sind die Ausnahmen. Insgesamt läuft das Festival streng vermummt, aber gut gelaunt ab. Manche Journalistenkollegen lassen sich hinter ihrem Mund-Nasenschutz und mit neuer Lockdown-Haarmähne erst auf den zweiten Blick erkennen. „Wir sehen aus wie eine Gruppe von Bankräubern“, freut sich ein britischer Filmkritiker. Wenn die Sonne allerdings weiter so herunterbrennt, werden wir am Ende eine Mundpartie haben wie Homer Simpson – nur in Weiß.