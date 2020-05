Erni Mangold als Sensation im Wiener Wald

Damit werden diese Anweisungen aber auch einklagbar: Warum schwächt der an sich herrlich zurückgenommen agierende Erwin Steinhauer in der Rolle des Zauberkönigs seine starke Darstellung, indem er im verschliffenen Wiener Dialekt Zuflucht sucht? Warum spielt Florian Teichtmeister seinen an sich großartig ekelhaften Nichtstuer Alfred so, als wäre er eine Nestroyfigur? Warum wendet Sandra Cervik so viel sehenswerte Virtuosität auf, um die Überlebenskünstlerin Valerie als grelle und dralle Karikatur zu zeichnen? All das kommt beim Publikum ja gut an (es gibt am Ende sehr viel Applaus), macht den Horváth aber kleiner.

Die Inszenierung im Einheitsbühnenbild ( Rolf Langenfass baute einen Wald aus Rohren) ist im ersten Teil zu langsam. Nach der Pause wird sie dicht, das Ende gerät – alle orientieren sich an Erni Mangold! – faszinierend böse und gut.



Alma Hasun als Marianne und Thomas Mraz als Fleischer Oskar, dessen Liebe sie nicht entgeht, geben Talentproben ab. Nicht mehr, nicht weniger.

KURIER-Wertung: **** von *****