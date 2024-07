Trauer um Erica Ash

Ash war Mitglied der Besetzung der amerikanischen Sketch-Comedy-Sendungen "MADtv" sowie der "The Big Gay Sketch Show" und machte sich so in Comedy-Kreisen einen Namen. Als Schauspielerin stand sie zudem in der Hauptrolle der Starz-Sitcom "Survivor's Remorse" von 2014 bis 2017 vor der Kamera. Auch spielte in der Mockumentary "Real Husbands Of Hollywood" die fiktive Ex-Frau von Hollywoodstar Kevin Hart.

Einem größeren Publikum bekannt wurde Erica Ash außerdem durch ihre Rolle in der 2013 erschienenen Filmparodie "Scary Movie 5".