Eric Pleskow verstarb 95-jährig: „Das ist alles vorbei. Leider.“

Im April des heurigen Jahres feierte Eric Pleskow seinen 95. Geburtstag und versprach, als Nächstes seinen 100er anzupeilen. Dieses Versprechen konnte er nicht mehr halten. Eric Pleskow, einst mächtiger Chef einflussreicher Filmstudios in Hollywood und lange Präsident der Viennale, ist Dienstag in Westport, Connecticut verstorben.

Mit ihm verliert das Filmgeschäft einen Mann, der mit seinem Unternehmungsgeist und seiner Innovationslust Meilensteine der Filmgeschichte gesetzt hat. Unter seiner Ägide entstand nicht nur die legendäre James-Bond-Serie, sondern Meisterwerke des Kinos wie „Der Stadtneurotiker“, „Einer flog über das Kuckucksnest“, „Das Schweigen der Lämmer“ oder „ Terminator“. Er gewann insgesamt 14 Oscars.

Wer Eric Pleskow beim Sprechen zuhörte, dem fielen vor allem zwei Dinge auf: Sein unglaublich treffsicherer, trockener Witz – etwa, wenn er als Präsident der Viennale das Publikum mit seinen heiteren Grußbotschaften vor Lachen vom Sessel riss. Und sein leicht wienerischer Akzent.

Eric Pleskow wurde am 24. April 1924 in eine jüdische Familie in Wien geboren und verbrachte seine ersten Lebensjahre in der Porzellangasse am Alsergrund. Im Alter von 15 konnte er gerade noch rechtzeitig mit seinen Eltern vor dem Nazi-Regime über Frankreich nach New York flüchten. Dort bekam er eine Stelle als Assistent bei einem Filmemacher, der ihm Filmschnitt beibrachte. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er vom US-Militär zum Intelligence Officer ausgebildet und nach München geschickt, um dort als Filmoffizier für Bayern die Produktionen aus der Nazi-Ära nach Propaganda-Machwerken zu durchforsten. Danach wurde er mit dem Wiederaufbau der „Bavaria“-Filmstudios beauftragt.