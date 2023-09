Erfolgreichster Film des Jahres: "Barbie" klare Nummer 1

Der Film "Barbie" hat weltweit bereits rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,3 Milliarden Euro) eingespielt. Er ist damit der momentan erfolgreichste Film des Jahres - vor "Der Super Mario Bros. Film" und "Oppenheimer". Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Branchenportal Box Office Mojo.

Zuvor hatte die fr√∂hlich-kritische Kom√∂die √ľber den Trip der pinken Spielzeugpuppe und ihres Freundes Ken ins reale Kalifornien schon andere Erfolge verzeichnet: In nordamerikanischen Kinos gelang der beste Start des Jahres. Auch in Deutschland sprang "Barbie" auf Platz eins der Kino-Charts, bevor "The Equalizer 3" nach sechs Wochen den Posten √ľbernahm. In √Ėsterreich gab es das "Goldene Ticket" f√ľr den Film. Regisseurin Greta Gerwig ("Lady Bird") schaffte zudem den besten Start eines von einer Frau verantworteten Films √ľberhaupt.

