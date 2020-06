Erfolg mit Start des Verdi-Reigens

Die junge, georgische Sopranistin Sophie Gordeladze brilliert als berührende Gilda und US-Tenor George Vincent Humphrey als Herzog. Vor allem der japanische Bassbariton Yasushi Hirano als Kopfgeldjäger Sparafucile heimste viel Applaus ein.

Das Bühnenbild von Jan Hax Halama: sparsam und unaufwendig. Eine rot gefärbte Rampe vor blauem Hintergrund wird während der Vorstellung in verschieden farbiges Licht getaucht. Dazu gibt’s einige wenige Requisiten, ein paar Sessel und Sofas, Obstkisten zum Sitzen und vertrocknete Bäumchen in Terracottatöpfen. So modern wie das Bühnenbild sind Lenka Radeckys Kostüme. Einfache Anzüge und schlichte Kleider sind vorherrschend. Nur Halskrausen erinnern an längst vergangene Zeiten.

Ein rundum gelunger Auftakt für die nächsten Premieren: „Il trovatore“ gestern Samstag und „La traviata“ am kommenden Freitag.

Wagner gibt's erst wieder 2014, wenn der international beachtete „24-Stunden-Ring“ („Der Ring des Nibelungen“) von 2005 wiederholt wird.

INFO: Bis 28. 7. „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi. Musikalische Leitung, Regie und Dirigat: Gustav Kuhn. Mit James Roser (Rigoletto), George Vincent Humphrey (Il duca di Mantova), Sophie Gordeladze (Gilda), Michela Bregantin ( Maddalena), Yasushi Hirano (Sparafucile). Tel. 05373/81 000 20

