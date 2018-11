"Erbe Österreich": Des Kaisers und Königs Wiener Hoflieferanten

Die dreiteilige Dokureihe wurde von den beiden Filmemachern Kurt Mayer und Judith Doppler produziert und gewährt einen neuen Blick auf 300 Jahre Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Dabei werden rare Dokumente und Bilder ausgegraben sowie humorvolle Anekdoten erzählt und Fragen gestellt: Was wurde von der Kaiserfamilie in Auftrag gegeben, was bestellt, eingekauft und wo waren trotz Staatsverschuldung Prunk und Protz angesagt?

Im ersten Teil von „Habsburgs Hoflieferanten“ (21.05/ ORFIII) geht man auf Einkaufstour mit Sisi und Franz.

Folge zwei (27. November) wirft einen Blick zurück zu den Anfängen des kaiserlichen Haushalts bzw. zur Entstehung des Status Hoflieferant und thematisiert dessen Untergang und Wiedergeburt im Zuge des politischen Umbruchs 1918. Der dritte und finale Teil (4. Dezember) wiederum befasst sich mit dem Kaiser als Arbeitgeber und dem Hof als soziales Gefüge.