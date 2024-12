Weltrekordtournee von Taylor Swift geht zu Ende

Verzweiflung in Wien

Seit März 2023 stand Swift bei mehr als 50 Konzerten auf fünf Kontinenten auf der Bühne und gab in dreistündigen Shows in aufwendigen Kostümen die besten Songs aus ihrer 18-jährigen Karriere zum Besten. Fans reisten dafür extra an, übernachteten in Hotels, besuchten Restaurants und kurbelten damit die lokale Wirtschaft an. Allein in den USA leistete die Tour laut Medienberichten einen Beitrag von zehn Milliarden Dollar. Die drei in Wien geplanten Konzerte wurden nach der Festnahme zweier Terrorverdächtigen jedoch abgesagt und stürzten die angereisten Swifties in Verzweiflung.