Enttäuschende "Così fan tutte" in Salzburg

Die jungen Menschen sind in ein Haus gesperrt, aus dem es kein Entrinnen gibt. Don Alfonso und Despina erscheinen als Todesengel. Nach und nach öffnet sich der weiße, klinische Raum, und der Wald als Symbol für Bedrohung und wahrscheinlich auch für verborgene Wünsche dringt ins Haus ein. Jener Wald, den man schon von Guths " Don Giovanni" kennt, der nur im "Figaro" (wo er am besten hinpassen würde) keine Rolle spielt. Soweit die traurige Handlung auf der Bühne. Aus dem Graben erklingen dieses Mal aber auch nicht nur überzeugende Töne.



Marc Minkowski, der an der Staatsoper mit Händels "Alcina" triumphiert hatte, animiert seine Musiciens du Louvre-Grenoble zu frischen Tempi, großer Dynamik und versucht zusammenzuhalten, was kaum zusammenzuhalten ist. In Bezug auf den bei "Così" nötigen Klangzauber bleibt er einiges schuldig. Dieses Werk ist eben keine Barockoper. Für Mozarts Frühwerk "Mitridate" vor einigen Jahren im Residenzhof war Minkowskis Zugang ideal gewesen.