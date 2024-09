Engelbert Humperdinck über letzte Walzer und Nächte in Telefonzellen

Nächte am Klo

Dass seine fast 60-jährige Karriere auf großen Entbehrungen und schweren Rückschlägen aufgebaut ist, nimmt der 88-Jährige im Interview mit dem KURIER gelassen: „Ja, ich musste auf Parkbänken oder in Telefonzellen übernachten“, erinnert er sich. „Auch in öffentlichen Toiletten. Da habe ich ein paar Cent reingeschmissen und konnte schlafen. Ich bin damals an den Wochenenden immer in den Norden Englands gefahren, um in Arbeiterklasse-Clubs zu singen. Die konnten nicht viel zahlen, und ich wollte nicht die ganze Gage für ein Zimmer ausgeben, wollte das Geld in Gewand für die Bühne investieren. Das habe ich aber nicht lange so gemacht.“

Geboren wurde Engelbert Humperdinck als Arnold George Dorsey am 2. Mai 1936 in Madras in Indien, als Sohn eines dort stationierten britischen Armeeoffiziers. Als er zehn Jahre alt war, übersiedelte die Familie nach Leicester.

Humperdinck begann, sich für Musik zu interessieren und Saxofon zu lernen, spielte bald in Clubs. Das Singen entdeckte er erst mit 17 Jahren für sich: „Ich war in einem Club, wo alle sangen. Also dachte ich, ich probiere das auch. Danach kamen lauter Agenten auf mich zu und fragten, ,Wer ist dein Manager?’ Erst da habe ich gemerkt, dass ich bei einem Vorsingen für Gesangstalente war.“