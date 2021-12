Ende Lockdown: Die Wiener Theater zwischen Chaos und Kapitulation

Am 18. Dezember folgt im Akademietheater eine große Premiere – vom Weihnachtsklassiker „Die Schwerkraft der Verhältnisse“. Und weil sich die Direktoren der Bundestheater immer gut absprechen, bringt am gleichen Abend der scheidende Volksoperndirektor Robert Meyer die Premiere des Kurt-Weill-Musicals „Lady in the Dark“ heraus.

Herbert Föttinger, Direktor der wieder entschuldeten Josefstadt, mischt da eifrig mit: Just am 18.12. ist die Premiere von „Der ideale Mann“ in der Fassung von Elfriede Jelinek (die 2011 im Akademietheater zu sehen war). Erstaunlicherweise hat die Josefstadt zuvor, am 16. und 17. Dezember, wegen „Premierenvorbereitungen“ geschlossen. Da fragt man sich schon: Warum finden sie nicht bereits diese Woche, also im Lockdown, statt?

Kay Voges hingegen beteiligt sich nicht am Kräftemessen: Der Direktor des Volkstheaters hat beschlossen, den Laden bis 7. Jänner dicht zu machen; die erste echte Vorstellung findet am 12. Jänner statt. Er hat ja nicht ganz unrecht: Es würde eh niemand kommen. Im Herbst lag die Auslastung oft unter 20 Prozent. Also jetzt mehr als sieben Wochen Weihnachtsferien – seit dem 22. November.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler sah bisher keinen Grund einzuschreiten: Ihr Liebkind darf sich alles erlauben. Aber zumindest Andrea Mayer findet die Kapitulation von Kay Voges nicht so super. Der Bund blecht ja ordentlich für das Stadttheater. Die Staatssekretärin will daher anfragen lassen, ob Voges nicht doch seinem Auftrag nachkommen will. Noch etwas mehr Punch wäre wunderbar.