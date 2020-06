Elvis-Grabstätte wird versteigert

Eingefleischte Fans von Elvis Presley können die Gruft des King of Rock `n` Roll ersteigern. Ende Juni wird im Auktionshaus von Darren Julien in Beverly Hills die Grabstätte von Presley auf dem Friedhof Forest Hill in Memphis angeboten.



Nach seinem Tod am 16. August 1977 war Presley in dem Mausoleum aus Granit und Marmor neben seiner Mutter Gladys bestattet worden. Zwei Monate später wurden beide Leichname in Presleys Anwesen Graceland verlegt. Seitdem steht die Grabstätte leer.



Bei der Auktion ab dem 23. Juni können Bieter die Grabkammer, eine Inschrift in Erinnerung an den Verstorbenen sowie das Recht auf Nutzung der Kapelle für die Trauerfeier ersteigern.