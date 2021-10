Elton John: Aus der Swimmingpool-Session entstand Lockdown-Album

Und das, obwohl der 74-Jährige in der Lockdown-Zeit gar kein Album machen wollte: „Ich hatte meine ,Farewell Yellow Brick Road’-Tour mitten drinnen abbrechen müssen und war zu Hause. Wir etablierten ein tägliches Turnier mit dem Onlinespiel ,Snakes and Ladders’, das ohne Ausnahme meine Kinder gewannen. Eigentlich wäre es die perfekte Zeit gewesen, Songs zu all den Texten zu schreiben, die ich von meinem Autor Bernie Taupin rumliegen habe. Aber diese Zeit war so unsicher, so angsteinflößend, dass ich mich nicht auf ein so großes Projekt einlassen konnte.“