Mit Fantasiegeld gegen die Inflation und für die Liebe

Blankenhorns Werk, das in Gugging nun bis zum 18. August in zuvor ungekannter Breite in Österreich vorgestellt wird, hat also kunsthistorische Bedeutung. Es aber ist auch als Zeitzeugnis unglaublich faszinierend: Das Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts mit all den repressiven Tendenzen, die es prägten, spricht aus den Bildern ebenso wie eine unbändige Fantasie und Erfindungsgabe, die bei aller Wahnhaftigkeit völlig eigenständig und regelhaft funktioniert.

Zuletzt war, vermittelt von der Fördereinrichtung "Phileas", der Kurator der 60. Venedig-Biennale, Adriano Pedrosa, in Gugging zu Gast. Er wählte den Niederösterreicher Leopold Strobl für die Hauptausstellung der Kunstschau aus, die kommende Woche eröffnet. Strobl übermalt Bilder aus Zeitungen und schafft so eigentümliche Landschaften - in der Sammlungsschau in Gugging ist ihm ein eigener Raum gewidmet.

Abseits davon schuf Blankenhorn relativ großformatige Ölgemälde, symbolistische Landschaftsbilder, Porträts und religiöse Bilder. Möglich wurde das durch ihre privilegierte Herkunft, die ihr im Sanatorium „Bellevue“ ein verhältnismäßig luxuriöses Leben – mit zwei eigenen Räumen und einer eigenen Pflegerin – ermöglichte. Die Anstalt findet sich auch in Joseph Roths „Radetzkymarsch“ literarisch verewigt, der Expressionist Ernst Ludwig Kirchner war 1917/’18 ebenfalls hier Patient – und ließ sich Bilder Blankenhorns vorlegen.

Die Künstlerin selbst musste 1919 aus der luxuriösen Anstalt ausziehen und erkrankte an Krebs, 1920 starb sie, 47-jährig. Für den Arzt Prinzhorn war sie eine herausragende Figur, doch in seinem Standardwerk kam sie aus Platzgründen nicht vor – eine gesonderte Aufarbeitung scheiterte. Mit einem detaillierten Katalog arbeitet die Schau, die nach Gugging noch an weitere Standorte weiterziehen soll, nun Leben und Werk Else Blankenhorns exakt auf. Viele Facetten an der Person, die es sich in ihrer Gedankenwelt so leidenschaftlich bunt und dabei so akribisch ordentlich eingerichtet hatte, bleiben dennoch ein Mysterium.