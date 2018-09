ELOquenter Auftritt: Jeff Lynne’s Electric Light Orchestra in Wien

Im Londoner Hyde Park ist er im September 2014 bei einem ausgiebigen Bad in der jubelnden Menge wieder auf den Geschmack gekommen. Jeff Lynne, vor bald 71 Jahren in Birmingham zur Welt gekommen, jener Mann, dessen Gesichtsausdruck sich unter Locken, hinter Bart und angeborener Sonnenbrille nur vermuten lässt, grinste vor Glückseligkeit. Wahrscheinlich.

Sie wollten ihn tatsächlich noch hören. Ihn und sein Electric Light Orchestra, die es mit klassischen Elementen schamlos flirtend zur verlässlichen Hitschleuder der 1970er- und 80er gebracht hatten. Also warum nicht alte Zeiten aufleben lassen, sich – wie es in die Jahre gekommene Rockstars gerne tun – mit attraktiven Musikerinnen verjüngen und auf Konzertreise gehen? Jeff Lynne’s ELO, als insgesamt 14-köpfiges Ensemble wahrlich ein Orchester, gastierte am Sonntag in der Stadthalle.

„Standing in the Rain“, „Evil Woman“, „All over the World“ eröffnen das stets gleiche Programm auf einer von Lobeshymnen begleiteten Tour. Nummern, die wie damals klingen, präzise, ohne Drang zur Improvisation, als hätte man soeben das Radio aufgedreht. Die große Geste ist des Meisters Sache nicht, die große Rede noch weniger. Er freut sich hier zu sein, anerkennt Wiens Großartigkeit und schweigt sich sonst durch den professionell gestylten Abend.