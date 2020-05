Elīna Garanča: Vor der Babypause erscheint Bio

Zum ersten Mal gibt Garanča Einblick in ihr Leben zwischen zwei Welten. In dem Buch erzählt die Opernsängerin, wie sie als kleines Mädchen am Bauernhof in Lettland aufwächst und den Traum hat, ein Bühnenstar zu werden. „Meine Freundinnen und ich lachen immer, wenn ich mich als beste singende Melkerin bezeichne“, erzählt Garanča über ihre einfache Kindheit.

Doch der Karriereanfang des Weltstars war alles andere als leicht. Sie kämpft sich von Oktave zu Oktave. Die Mutter bescheinigt ihrer Tochter zu wenig Talent für eine Weltkarriere. Die Autobiografie zeigt auch schonungslos auf, wie einsam, hart und oberflächlich das Opernbusiness ist.