Elisabeth Leopold 98-jährig gestorben: Ein Leben für die Kunst

Rudolf Leopold war ein stattlicher Mann mit sonorer Stimme, seine Frau hingegen, die er „Liesl“ nannte, äußert zierlich. Aber sie stand nicht in seinem Schatten, sondern an seiner Seite – und sie unterstützte ihn ohne Unterlass. Dass in vier Jahrzehnten die zentrale Sammlung der Kunst um 1900 in Österreich aufgebaut werden konnte: Das ist auch ihr Verdienst. Wiewohl Elisabeth Leopold den „narrischen Sammler“, wie sie ihn nannte, mitunter einzubremsen versuchte – vergeblich.