Elina Garanca singt am 4. Juli wieder in Göttweig

„Die Kombination – ein Weltstar, ein einzigartiges Ambiente und die wunderbare Musik – ist aus der Kulturlandschaft Niederösterreichs nicht mehr wegzudenken. Das ist auch auf der ganzen Welt nicht nachahmbar“, sagt denn auch Erwin Hameseder, der als Obmann der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien einer der Ermöglicher von „Klassik unter Sternen“ ist. „Göttweig ist uns ein gemeinsames Anliegen“, so Hameseder in Hinblick auf die Sanierung des Stiftes. Nach sechs Jahren ist nun das Dach des Weltkulturerbes fertig saniert, an die 150.000 Euro sind durch diverse Aktivitäten dafür zusammengekommen. „Klassik unter Sternen“ kostet den Steuerzahler übrigens keinen Cent. Man setzt auch im elften Jahr auf Sponsoren.

Für 2019 ist das Konzertevent – wie auch der Nachfolger „Klassik in den Alpen“ (7. Juli 2018, in Kitzbühel) – bereits fixiert. Man will aber bereits demnächst die Folgejahre festlegen. Garanča: „Diese Konzerte sind für mich, für uns im Sommer absolute Fixpunkte.“ Lachend: „Wenn es nach mir geht, würde ich gern ein Vierteljahrhundert ‚Klassik unter Sternen‘ erreichen.“

Die Nachfrage jedenfalls ist ungebrochen; der Kartenverkauf läuft extrem gut. „Vermutlich wird es schon nach dem Muttertag kommenden Sonntag schwer sein, überhaupt noch Karten zu bekommen“, sagen die Veranstalter über die wie immer von ORF-Kulturlady Barbara Rett moderierte Gala.

www.klassikuntersternen.at