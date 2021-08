Elīna Garanča: Lyrisch gelöster Ausdruck, zelebrierte Klanggewalten

Vollste Konzentration erlebte man dann bei der 7. Symphonie von Anton Bruckner, die rund 70 Minuten dauert. Thielemann ließ die einzelnen Phrasen bei den prächtig aufspielenden Wiener Philharmonikern ausschwingen und mit großer Suggestivkraft und Ausgewogenheit zwischen den Instrumentengruppen, bei denen das prächtige Blech besonders hervorstach, musizieren. Dabei verstand er es blendend, mächtige Spannungsbögen aufzubauen und die Dynamik auszureizen. Unter dem Eindruck des Todes des von Bruckner hoch verehrten Idols Richard Wagner entstand das Adagio dieser Symphonie.

Besonders die Coda dieses zweiten Satzes gehört wohl zu den ergreifendsten Momenten der Orchestermusik überhaupt: Die Feierlichkeit und die Weltabgewandtheit des Hauptthemas, das wie eine Wagner’sche „unendliche Melodie“ fortgesponnen wird, wurde mit seiner ganzen Farbigkeit und Innigkeit, wie auch die übrigen Sätze der Symphonie, im besten Sinn des Wortes zelebriert. Stehende Ovationen!

Info: Wiederholung heute, am 3. August, 19.30 – Informationen und Karten: www.salzburgerfestspiele.at; TV-Übertragung in ORF 2, am 15. August, um 10.50 Uhr