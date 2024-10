Elim Chan: Eine Dirigentin, die hält, was sie versprochen hat

Russisches Idiom

Chans feinsinniger Klangteppich ließ hören, warum bedeutende Klangkörper wie Boston Symphony oder das Cleveland Orchestra sie an ihre Pulte holen. Bei Sergej Rachmaninows 2. Symphonie in c-Moll ließ sie die Symphoniker sublim in ein russisches Idiom wechseln. Ausgehend von einem kontemplativen Auftakt zog sie mit ihrem klaren Dirigat in den Bann dieses viersätzigen Werks, hielt den Bogen gespannt, ließ jedes Motiv deutlich ausspielen. Durch das Scherzo wehte ein Hauch Prokofjew, die eingängigen Passagen im vierten Satz klangen wie hollywoodreife Filmmusik, Chan sorgte für eine ausgewogene Klangbalance. Das Orchester folgte ihr mit disziplinierter Hingabe, besonders hervorzuheben, die Flöten, die Klarinette und das Englischhorn. Absolute Zustimmung im ausverkauften Saal.