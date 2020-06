Elena Shirin mit „From A To Be“: Reisen und Ankommen

Die mit einer eleganten Soul-Stimme gesegnete Sängerin hat sich bei einigen musikalischen Projekten ausprobiert – sie war etwa Teil des Elektropop-Formation Aramboa und Gründungsmitglied der aktuell sehr erfolgreichen Band Oehl. Letztere musste sie früh verlassen. „Ich habe das Projekt nicht weiterverfolgt, weil ich damals begonnen habe, in Linz an der Bruckner Universität zu studieren und mein Solo-Projekt als Priorität setzen wollte. Ich bin aber jedes Mal glücklich zu sehen, wie Ariel und Hjörtur Oehl rocken. Es ist schön zu sehen, dass die deutsche Sprache so eine wahnsinnig schöne Tiefe in der Musik haben kann.“

Nach diesen Kollaborationen wollte die aktuell in den USA lebende Musikerin ihre eigenen Songs verwirklichen, die sie schon lange mit sich herumträgt. Und so ist das Debütalbum „From A To Be“ auch eine Art Werkschau ihres bisherigen Schaffens, welche die vergangenen zehn Jahre ihres Lebens Revue passieren lässt: „Cleaned Up Inner Yard“ nennt sich der älteste Song. Dessen Grundgerüst hat Elena Shirin als 12-Jährige geschrieben. Nun wurde das Lied zwar noch feiner ausformuliert und etwas anders arrangiert, „aber der Text und die Komposition sind zehn Jahre alt“, wie Shirin sagt.