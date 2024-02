Electronic-Duo Air machte Lust auf Wien-Show im Sommer

Das Setting: Eine weiße Box, sehr breit, gerade so hoch, dass die Musiker darin stehen können. Eine Inszenierung, die – das zeigte sich schon bei „Sexy Boy“, dem zweiten Song von „Moon Safari“ – höchst effektiv darin ist, die Wirkung der Musik mit visuellen Effekten zu maximieren. Es wirkte, als würden Air durchs All schweben.

Industrial-Attacken

Nicholas Godin wechselte zwischen Bass und Gitarre, spielte aber auch Keyboards und bei „Ce matin-là“ Mundharmonika. Jean-Benoît Dunckel konzentrierte sich auf diverse Tasteninstrumente, die spärlichen, immer stimmverfremdeten Gesangspassagen meisterten die beiden zu zweit. Musikalisch war die erste Hälfte mit „Moon Safari“ gefälliger. Im zweiten Teil der Show gab es dann eine Art „Best Of“, bei dem experimentellere Songs zu hören waren, die genauso symphonische wie jazzige Einflüssen offenbarten. Das liebliche, von Gitarre und Klavier getragene „Highschool Lover“ stand dabei dem elektronischen Dream-Pop von „Cherry Blossom Girl“ gegenüber.

Nach den rabiaten Industrial-Attacken von „Don’t Be Light“ und „Electronic Performers“ am Schluss haben sich sicher nicht wenige um ein Ticket für die Wiederholungsshow von „Air Play Moon Safari“ am 23. Juli in der Wiener Metastadt bemüht.